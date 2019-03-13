Corsair Crystal 680X RGB выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус Corsair Crystal 680X RGB, который компания создавала специально для больших фанатов уникальных решений. У этого корпуса две секции, которые условно разделены между собой центральным шасси, на которое установлена материнская плата. В первом отсеке, который можно назвать основным, расположена материнская плата, видеокарта и прочие нужные вам железки. Во втором отсеке установлен блок питания, накопители и масса кабелей, которые лучше не видеть через стеклянную панель на боковой части корпуса. Данное решение нельзя назвать новым, так как подобных корпусов уже было и довольно много, но если вы хотите именно этот бренд и вам нравится такой дизайн, то самое время посмотреть на новинку.