Corsair HS Pro Series для заядлых геймеров

В последнее время производители компьютерных гарнитур стали все чаще выпускать модели, которые выглядят привлекательно и работают не только с компьютером, но и с консолями. Это крайне удобно, так как пользователь покупает лишь одно устройство и может с ним играть как на своем игровом компьютере, так и на консоли. Например, в продажу вскоре поступит гарнитура Corsair HS Pro Series, которая очень хорошо передает звук, оборудована неплохим микрофоном и в целом смотрится круто. При этом цена у продукта будет крайне адекватная и вы можете использовать продукт как на ПК, так и на консоли. Осталось только дождаться релиза на территории нашей страны и тогда можно будет узнать стоимость в рублях и посмотреть на конкурентов потенциальных.