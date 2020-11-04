Corsair HS70 работает почти со всеми устройствами

В последнее время все больше производителей игровой периферии переключились на беспроводные технологии, так как весь рынок изменился в эту сторону. Современные пользователи уже не горят желанием бежать в магазин за проводным изделием, когда есть просто масса различных вариантов без подключения по проводу. И новинка Corsair HS70 тоже предоставит в этом направлении весьма интересные возможности — пользователь благодаря беспроводному подключению сможет спокойно использовать гаджет в любом из сценариев — можно хоть к компьютеру устройство подключить, хоть к смартфону или планшету, хоть к игровой приставке. Стоимость устройства при этом вполне разумная, учитывая беспроводное подключение, а значит, стоит обратить свое внимание на данную новинку.

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