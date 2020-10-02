Corsair K100 RGB стоит 230 долларов

Игровая периферия пользуется повышенным спросом на рынке — многие пользователи, которые активно в пандемию начали играть в игры, теперь интересуются периферией для большего комфорта и удобства. Например, к релизу подготовили новую клавиатуру Corsair K100 RGB, которая обзавелась красивой подсветкой, стильным корпусом и даже колесом, позволяющим управлять настройками ПК. Правда, стоит такая клавиатура 230 долларов, так что стоит присмотреться к ней лишь в том случае, если пользователь действительно хочет себе идеальный флагманский продукт. Все же мы понимаем, что для большинства пользователей наличие настолько дорогой клавиатуры вовсе не обязательное, тем более, что за эти деньги можно вполне купить видеокарту.