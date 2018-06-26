Corsair Strafe RGB MK.2 ничем не выделяется

Есть ощущение, что производители игровой периферии немного устали от придумывания чего-то интересного для своих потребителей. Например, вот анонсировали игровую механическую клавиатуру Corsair Strafe RGB MK.2, которая выглядит круто и привлекательно, но в ней же нет вообще ничего нового. То есть, это просто обычная механическая клавиатура, которых сотни на рынке, плюс подсветка самая обычная, RGB как и у всех. Да, есть упор для рук пользователя, чтобы во время активных сражений можно было с большим комфортом сражаться с виртуальными врагами. За всю эту красоту с вас просят 150 долларов США. Мне кажется, что пора бы производителям что-то действительно интересное придумать, а то фанаты ведь не увидят смысла покупать новинку, в которой нет ничего интересного и уникального.