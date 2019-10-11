Corsair Void Elite в трех вариантах

Компания Corsair, которую все мы хорошо знаем и любим, представила новую линейку игровых гарнитур под названием Corsair Void Elite. Это очень стильные устройства, выполненные в том же стиле, что и предыдущие модели. Выглядят они правда стильно, весят мало, так как большая часть конструкции состоит из пластика, плюс в комплекте идет неплохой микрофон на длинной штанге. Идеальное решение для тех, кто хочет много играть и общаться с союзниками по команде или просто с друзьями в социальных сетях. Стоимость гарнитуры пока что не названа, но производитель обычно радует нас вполне адекватной стоимостью устройств и проблем с этим быль не должно. Во всяком случае раньше стоимость продукции данной компании соответствовала ожиданиям.