Corsair iCUE 220T RGB Tempered Glass выглядит потрясно

Официально представлен новый компьютерный корпус Corsair iCUE 220T RGB Tempered Glass, который выглядит достаточно привлекательно и может похвастаться не только стеклянной панелью и большими габаритами, но и достаточно привлекательными тремя вентиляторами на фронтальной панели, которые справляются с охлаждением корпуса и прогоном потока воздуха через корпус от лицевой панели к тыльной. Нельзя сказать, что стеклянная лицевая панель очень практична в плане охлаждения, но если вы очень хотите получить удовольствие от красивого корпуса, то стоит присмотреться к данной новинке. За свои деньги это очень крутой продукт, который прослужит вам долгие годы и не потребует замены. Хотя, конечно, стоимость у новинки довольно приличная.