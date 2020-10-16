Corsair представила гарнитуру Virtuoso SE Espresso

В последнее время на рынке компьютерной периферии было не так уж много ярких новинок, так что стоит обратить своё внимание на гарнитуру Corsair Virtuoso SE Espresso, которая не только выглядит шикарно, но и предлагает пользователю достаточно приличный набор возможностей. В таком продукте можно играть в игры, наслаждаться прослушиванием музыки, спокойно смотреть фильмы или общаться с друзьями в интернете. Вариантов использования продукта действительно очень много, особенно если учитывать, что у большинства пользователей гарнитура выполняет далеко не одну функцию. Стоимость, правда, достаточно высокая, но не будем забывать, что это популярный производитель, а гарнитура флагманского уровня — низкую стоимость в этом случае ожидать не стоит.

Комментарии и отзывы Corsair Virtuoso SE Espresso
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