Corsair представила концепцию нового корпуса

Corsair создала корпус под названием Corsair Orion. Инженерам удалось изготовить закаленное стекло со встроенными светодиодами. Выглядит это впечатляюще.

Corsair Orion LED Tempered Glass имеет 16,8 млн RGB вариантов цвета, которые настраиваются с помощью ПО для синхронизации между компонентами Corsair. За основу были использованы светодиоды Capellix. Инженеры закрепили их на заднюю панель с помощью пленки.

Это всего лишь концепт и компания продолжает над ним работать. Внедрение такого новшества приведет к увеличению цены на корпуса компании.