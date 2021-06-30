Corsair представила новые корпуса 7000D AIRFLOW и iCUE 7000X RGB

Компания Corsair представила новые корпуса формата Full-Tower ATX предназначенные для сборки мощных систем. Новинки 7000D AIRFLOW и iCUE 7000X RGB доступны в белом и черном варианте. Модели обеспечивают широкую совместимость для комплектующих, в них можно разместить до двух радиаторов 420 мм одновременно или трех 360 мм.

7000D AIRFLOW включает в себя три 140-мм вентилятора, версия 7000X RGB оснащена четырьмя 140 мм вентиляторами SP140 RGB ELITE AirGuide. Корпус оснащен встроенным контроллером iCUE COMMANDER CORE XT для управления вентиляторами, а с помощь ПО Corsair iCUE еще подсветкой. Модель предлагает вертикальную установку видеокарты.

На передней панели доступны порты USB 3.1 Type-C и четыре порта USB 3.0. Боковые панели корпусов выполнены из закаленного стекла. Corsair 7000D AIRFLOW и iCUE 7000X RGB поддерживают установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro ATX и ATX. Внутри можно разместить кулер высотой до 190 мм и видеокарту до 450 мм.

Corsair 7000D AIRFLOW и iCUE 7000X RGB продаются по цене 329 долларов.