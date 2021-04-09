Corsair представила новую игровую мышку Sabre Pro

Сегодня компания Corsair представила свою новую игровую мышку, которая может похвастаться достаточно продвинутым оптическим датчиком с крайне высоким разрешением. Стоит сразу отметить, что данная мышка является проводной, и она предназначена для тех геймеров, которые хотят получить максимум производительности и точности движений в соревновательных видеоиграх. Corsair Sabre Pro также может похвастаться достаточно прочным корпусом из матового пластика, который отлично ложится в руку и не выскальзывает из неё даже в процессе насыщенных сражений. Более того, что самое удивительное, мышка оказалась достаточно доступной, так как продавать её планируют за 55 долларов. Для данного производителя это крайне низкая цена, ведь многие ожидали стоимость от 100 долларов и выше.