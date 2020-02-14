Corsair представила периферию для MMO игр

Компания Corsair выпустила игровую мышь и большой коврик для мыши.

Мышь оснащена RGB подсветкой. Производитель говорит, что она разрабатывалась специально для MMO игр. Он оборудована 17 программируемыми кнопками. Scimitar RGB Elite использует датчик 18000 DPI. Компания использовала переключатели Omron. Стоимость мышки составляет 74 евро.

Corsair MM500 3XL - большой коврик размером 1220 мм на 610 мм. Производитель использовал антипригарное покрытие.

Такие размеры позволяют разместить на ней мышь, клавиатуру, монитор и даже системный блок. Стоимость 39.90 евро.