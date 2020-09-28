Corsair представляет новую серию блоков питания CX-F с RGB-подсветкой

Corsair представила первую линейку блоков питания с подсветкой RGB в виде светодиодов с индивидуальной адресацией - CX-F RGB. Модульные блоки питания первой серии характеризуются эффективностью класса 80 PLUS Bronze и доступны в версиях 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт с корпусом и кабелями черного или белого цвета.

Внутренняя часть системы освещается восемью индивидуализированными светодиодами RGB от 120-мм вентилятора, которым можно управлять с помощью специальной кнопки, расположенной на корпусе блока питания, расширенного программного обеспечения Corsair iCUE или разъема ARGB 5V на материнской плате.

Японские основные электролитические конденсаторы серии CX-F RGB, работающие при 105 ° C с КПД 88% в классе 80 PLUS Bronze, обеспечивают постоянный и надежный источник энергии с превосходными параметрами.

Цена:

Рекомендуемая розничная цена версии CX550F RGB составляет 85 долларов, 100 долларов за CX650F RGB и 110 долларов за CX750F RGB. На оборудование предоставляется пятилетняя гарантия, а также служба поддержки клиентов CORSAIR по всему миру.