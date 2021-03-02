Corsair выпустила мышку Katar Pro XT и коврик для мыши с подсветкой MM700 RGB

Corsair выпустила мышку Katar Pro XT и коврик для мыши MM700 RGB с подсветкой.

Corsair Katar Pro XT представляет собой легкую мышь весом 73 грамма. Мышь обеспечивает скорость и точность движения, что необходимо в шутерах и MOBA-проектах. Надежные переключатели Omron прослужат очень долго (50 миллионов нажатий). Есть 6 программируемых кнопок. Оптический датчик со значением 18K точек на дюйм предлагает несколько режимов чувствительности. Цена мыши Katar Pro XT составляет 29,99 долларов.

Коврик для мыши MM700 RGB размером 930 мм на 400 мм оснащен RGB-подсветкой. Настроить и синхронизировать которую можно с помощью ПО Corsair iCUE. Тканевая поверхность обеспечивает максимальное скольжение мыши. Кроме того, коврик имеет встроенный двойной USB-концентратор для подключения периферийных устройств, например мыши или гарнитуры. Стоимость коврика MM700 RGB 49,99 долларов.