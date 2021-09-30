Corsair выпустила свой первый игровой монитор

Довольно известная на геймерском рынке компания Corsair выходит на рынок мониторов со своим первым игровым дисплеем. Новинка получила название Xeneon 32QHD165 — это 32-дюймовый дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления до 165 Гц. Есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, а ещё компания утверждает, что время отклика монитора составляет 1 мс. Важно отметить, что светодиодный экран IPS использует технологию квантовых точек и имеет яркость 400 нит со 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB, 100-процентным Adobe RGB и 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Также монитор линейки Xeneon имеет тонкие лицевые грани и углы обзора 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, компания Corsair заявляет, что монитор интегрирован с программным обеспечением iCue и Elgato Stream Deck, чтобы упростить изменение настроек на лету, в зависимости от того, для чего вы используете Xeneon.

Что касается подключения, ожидайте сразу два порта HDMI 2.0, слот DisplayPort 1.4, пару портов-розеток USB-C, два порта USB 3.1 и, что приятнее всего, разъем для наушников 3,5 мм. У данного монитора есть буквально всё необходимое, чтобы вы могли наслаждаться данным решением, играть в игры и получать удовольствие от стримов. Xeneon 32QHD165 теперь доступен в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Франции и некоторых других европейских странах, но стоит понимать, что модель достаточно дорогая — 800 долларов. Пока что информации о релизе в России нет, но мы подождем.