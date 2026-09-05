Представлен портативный монитор Acer EP130K с панелью ePaper

Компания Acer пополнила ассортимент портативных мониторов моделью EP130K, главной особенностью которой стала панель ePaper на основе электронных чернил. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:2400 точек и кадровой частотой 60 Гц в монохромном режиме, разрешением 1600:1200 точек в цветном режиме, временем отклика GtG 20 мс, отображением 4096 цветовых оттенков, поддержкой сенсорного управления и стилуса, двумя 1-Вт динамиками, аудиогнездом, одним интерфейсом mini-HDMI и двумя портами USB-C с поддержкой передачи данных и изображения. Цена монитора пока не объявлена, но она точно окажется немаленькой.