Представлен 31.5-дюймовый монитор Philips Evnia 32M2C5501

Philips вывел на отечественный рынок свежую модель изогнутого дисплея — 31,5-дюймовый Evnia 32M2C5501. Данное устройство ориентировано на любителей игр, которым необходимо одновременно получать молниеносную частоту обновления для стремительных соревновательных матчей и богатую, достоверную визуализацию в современных масштабных игровых проектах. Этот девайс сокращает дистанцию между виртуальной реальностью и действительностью за счет применения быстродействующей панели Fast VA, точности формата Quad HD и усовершенствованного механизма динамической подсветки Ambiglow, функционирующего на базе умных алгоритмов.

Ключевым техническим элементом Philips Evnia 32M2C5501 служит выгнутая матрица Fast VA с показателем изгиба 1500R, созданная с учетом физиологии зрительного аппарата человека. По сравнению с традиционными панелями вертикального выравнивания прошлых поколений, технология Fast VA дает существенно более быстрое изменение состояния жидкокристаллических ячеек, что обеспечило впечатляющий отклик на уровне 0,5 мс MPRT при активации режима Smart MBR. Модель Philips Evnia 32M2C5501 предоставляет четкое разрешение 2K / Quad HD (2560х1440 пикселей). Подобный формат дает разумное соотношение между плотностью точек на дюйм и умеренной нагрузкой на графический адаптер, что позволяет удерживать стабильно высокую частоту смены кадров. Совместимость с расширенным динамическим диапазоном HDR10 дает выразительную контрастность, глубокие темные тона и четкие светлые области в кадре.