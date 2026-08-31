Представлен 180-Гц монитор AOC Agon AGP277KXM

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon AGP277KXM, которая получила матрицу MiniLED с разрешением 5120:2880 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 180 Гц или 360 Гц при переключении на разрешение 1440p, 2304 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 1600 кд/кв.м., 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E ниже единицы, двумя интерфейсами HDMI 2.1 FRL6, портом DisplayPort 2.1 с поддержкой UHBR20, разъемом USB-C с DisplayPort Alt Mode с поддержкой 65-Вт зарядки, тремя портами USB3 и KVM-переключателем. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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