Обновили монитор Xiaomi Redmi A27U с USB-C подключением

Xiaomi представила обновлённую версию Redmi A27U, и теперь этот монитор с портом Type-C подаётся как многофункциональное решение, одинаково хорошо подходящее и для офисных задач, и для досуга. В частности, модель, ориентированная на 2027 год, выпускается в двух модификациях. Одна из них — это двухрежимный экран, который функционирует в формате 4K (3840x2160 пикселей) при частоте обновления 120 Гц. Данный флагманский вариант также способен разгоняться до 240 Гц, если снизить разрешение до Full HD, что делает его отличным инструментом для киберспортивных дисциплин.

Что касается второй модификации, то она ограничена только 4K-разрешением, а частота обновления здесь не превышает 75 Гц. Во всём остальном технические параметры практически не отличаются. Сюда входит одинаковый размер диагонали — 27 дюймов, причём Xiaomi акцентирует внимание на том, что уровень яркости панели составляет 400 нит, и обе версии имеют сертификат DisplayHDR 400. Производитель также отдельно отмечает, что матрица воспроизводит 100% цветового охвата sRGB и 98% охвата DCI-P3, а также указывает на заводскую калибровку экранов. Благодаря этому Redmi A27U 2027 года можно смело применять для профессиональной деятельности. Подобно моделям предыдущего поколения, новый Redmi A27U снабжён интерфейсом USB-C, который поддерживает обратную зарядку на 90 Вт. Это значит, что к монитору можно подключить ноутбук и заряжать его через один-единственный кабель, не используя дополнительные адаптеры.
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