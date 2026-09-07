Обновили монитор Xiaomi Redmi A27U с USB-C подключением

Что касается второй модификации, то она ограничена только 4K-разрешением, а частота обновления здесь не превышает 75 Гц. Во всём остальном технические параметры практически не отличаются. Сюда входит одинаковый размер диагонали — 27 дюймов, причём Xiaomi акцентирует внимание на том, что уровень яркости панели составляет 400 нит, и обе версии имеют сертификат DisplayHDR 400. Производитель также отдельно отмечает, что матрица воспроизводит 100% цветового охвата sRGB и 98% охвата DCI-P3, а также указывает на заводскую калибровку экранов. Благодаря этому Redmi A27U 2027 года можно смело применять для профессиональной деятельности. Подобно моделям предыдущего поколения, новый Redmi A27U снабжён интерфейсом USB-C, который поддерживает обратную зарядку на 90 Вт. Это значит, что к монитору можно подключить ноутбук и заряжать его через один-единственный кабель, не используя дополнительные адаптеры.