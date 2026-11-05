В России представлен монитор Acer CE270K X с QD-LED

Acer сообщила о появлении на отечественном рынке своего флагманского монитора CE270K X диагональю 26,5 дюйма. Данную модель можно назвать универсальным решением сразу для трёх сценариев: профессиональной работы с визуальным контентом, взыскательных 4K-игр и комфортной повседневной эксплуатации. Гибридная матрица QD-OLED наделена сверхвысоким разрешением 4K Ultra HD и увеличенной частотой обновления 240 Гц — благодаря этому достигается предельная чёткость и статичной графики, и динамично меняющихся видеорядов.

Элегантный корпус белого цвета и тонкий безрамочный экран ZeroFrame формируют узнаваемый облик Acer CE270K X. Про экологию производитель тоже позаботился: 35% деталей конструкции выполнены из пластика, полученного путём вторичной переработки (PCR). Оснащение включает USB-хаб с поддержкой KVM, а по USB-C подаётся питание мощностью 65 Вт — за счёт этого устройство становится идеальным центром как для современного дизайнерского сетапа, так и для мультимедийного.
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