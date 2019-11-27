Cougar Conquer 2 для вашего мощного ПК

Официально представлен новый компьютерный корпус Cougar Conquer 2, который выглядит очень круто и привлекает внимание даже без комплектующих. Это очень стильный корпус, который собран из нескольких компонентов и раскрашен в черно-оранжевые цвета. Стоит отметить, что это открытый корпус, который позволяет собрать систему любой сложности и проблем с охлаждением у вас явно не возникнет, ведь проходимость воздуха здесь практически максимальная. Более того, на лицевой панели корпуса расположена большая стильная панель с подсветкой, которая в темноте выглядит очень стильно. Стоимость корпуса пока что не называется, но если вы очень хотите именно дорогой крутой корпус, то точно стоит обратить свое внимание на данную модель.