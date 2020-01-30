Cougar MX410 в двух вариантах

Официально представлен компьютерный корпус Cougar MX410, который создавали специально для тех пользователей, которые хотят получить громоздкий корпус и в нем уже собрать мощнейший игровой компьютер. Новинка действительно достаточно большая, она занимает на столе прилично места, но при этом выглядит Cougar MX410 очень стильно, ярко и сочно. На фронтальной панели корпуса расположена стеклянная панель, сквозь которую будет видно, как светятся фронтальные вентиляторы и все в таком духе. Также есть вариант этой же модели корпуса, но с перфорацией на лицевой стороне. Выглядит уже не так привлекательно, как оригинал, но здесь все гораздо лучше с охлаждением и если для вас это тоже важно, то стоит обязательно обратить свое внимание.