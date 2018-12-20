Cougar Minos XT выглядит красиво

В последнее время буквально каждый второй производитель игровых мышек старается привлечь внимание к своему продукту благодаря красивой подсветке и прочим мелким бонусам. Например, вот в продажу поступила новая игровая мышка Cougar Minos XT, у которой подсветка опоясывает почти весь корпус и привлекает больше внимания, чем все остальные преимущества продукта. Для пользователей, которые хотят не просто играть с комфортом, но и получать эстетическое удовольствие от того, что происходит у них на рабочем столе, это идеальный продукт за вполне хорошие деньги. Обязательно советую присмотреться к новинке, ведь она позволит вам заполучить красивое свечение за ту сумму, которая в несколько раз ниже потенциальных конкурентов по сегменту.