Cougar Puri TKL RGB для фанатов шутеров

Официально представлена новая игровая клавиатура Cougar Puri TKL RGB, которая создана специально для ценителей компактных игровых девайсов или тех, кто хочет получить идеальное решение для турниров. Новинка очень компактная, у нее нет дополнительных рядов клавиш или чего-то в таком духе, нет подставки, переключателей над основным рядом клавиш. Все сделано так, чтобы у вас были лишь необходимые компоненты для игры и все. Клавиатура, естественно, механического типа и построена на самых качественных и дорогих материалах. Это идеальный вариант для шутеров, чтобы под мышку с ковриком оставалось гораздо больше пространства на столе. Стоимость пока что никто не называет, но мы уверены, что она будет демократичной, как и ранее.