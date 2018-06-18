Cougar Turret с двумя вентиляторами

Официально анонсирован новый компьютерный корпус Cougar Turret, который идеально подойдет для создания крутого игрового ПК. Пока что говорить с уверенностью о воздушном потоке мы не можем, но внутри установлено два довольно больших вентилятора, они идут в комплекте и позволяют вам хорошо продувать комплектующие холодным воздухом. Это мелочь, ведь купить себе парочку вентиляторов в интернет-магазине может буквально каждый, но здесь вы получаете охлаждение сразу в комплекте. Имеется прозрачное стекло на боковой панели, оно смотрится достаточно привлекательно и позволяет вам наблюдать за своими комплектующими, подсветкой и прочими бонусами. Вообщем, получается довольно неплохая система для того, чтобы играть и получать яркие эмоции от этого. Осталось только дождаться стоимости для России.