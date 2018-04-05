Cougar показала Attack X3 RGB 2018 Edition

Компания Cougar показала новую механическую игровую клавиатуру Attack X3 RGB 2018 Edition, которая создавалась специально для геймеров с большими запросами. Новинка выглядит довольно привлекательно — большие подставки под кисть, достаточно пространства вокруг клавиш. Создается впечатление, что производитель хотел создать очень крупную и интересную клавиатуру для тех, кто много играет дома и хочет наслаждаться комфортом. Клавиши здесь механические, естественно, есть варианты на Cherry MX Black, MX Red, MX Blue и MX Brown, вы можете выбрать себе подходящий вариант и работать с устройством с максимальным комфортом. Стоимость такого продукта составляет 100 долларов, чего с головой достаточно для всего, что может пожелать пользователь. Осталось только дождаться продаж в России.