Cougar представила два новых корпуса MG140 Air RGB и MG140 RGB

Компания Cougar представила два корпуса MG140 Air RGB и MG140 RGB в компактном размере.

Корпус MG140 Air RGB оснащен передней панелью с вентиляционными отверстиями, а версия MG140 RGB имеет полупрозрачную акриловую переднюю панель. Корпуса MG140 Air RGB и MG140 RGB оснащены тремя вентиляторами ARGB и контроллером RGB.

Оба корпуса имеют схожие характеристики. Они поддерживают установку радиаторов СЖО до 280 мм, видеокарты длиной до 350 мм и кулеры для процессора высотой до 160 мм. Новинки обеспечивают совместимость с материнскими платами Mini ITX / Micro ATX форм-фактора.

Cougar MG140 Air RGB представлен в белом и черном исполнении, а MG140 RGB доступен в черном и сером цветах. Стоимость корпусов производитель не раскрывает.