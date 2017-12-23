Cougar выпускает игровую мышь Surpassion с ЖК-дисплеем внизу

Cougar рады сообщить о появлении новой игровой мыши Surpassion. С датчиком Pixart PMW3330 и системой на основе ЖК-экрана, которая позволяет пользователям заниматься настройкой без драйверов. Cougar уверен, что это будет один из самых интересных вариантов для поклонников FPS в 2018 году.Благодаря изысканной форме, точному сенсору, высококачественным компонентам и инновационному встроенному ЖК-экрану для настройки ключевых параметров, это отличный выбор для любого игрока. С первоклассными переключателями OMRON, которые позволяют вам наработать 50 миллионов кликов гарантированного срока полезного использования (по сравнению со многими конкурентами, которые говорят о качестве, а затем предлагают вам 20 или 30 миллионов кликов).Создайте лучшую игровую атмосферу, просто нажав кнопку! Surpassion позволяет вам выбрать один из 13 различных режимов подсветки (11 одноцветных, 2 многоцветных), просто щелкнув выделенную кнопку подсветки.

Surpassion оснащен удобным (и легким!) ЖК-экраном с выделенными кнопками, который позволяет вам настроить DPI (от 50 до 7200, с шагом 50 DPI), дистанцией выключения, угловой привязкой и частотой опроса. Все ключевые параметры, которые вам нужно настроить, чтобы оптимизировать вашу производительность при игре! Продукт доступен на Amazon в US $ 49.9 USD США.