Cougar выпускает корпус Cougar Turret

Cougar Turret имеет угловатую форму и является корпусом Mid-Tower. Всего его оснастили двумя закаленными стеклами. Первое установлено на боковой стенке, чтобы вы могли демонстрировать свою сборку другим людям. А вторая располагается на передней панели корпуса в сочетании с двумя встроенными вентиляторами с красной подсветкой.Корпус поддерживает установку плат с форм-фактором от Mini ITX до ATX и до трех видеокарт длинной 350мм. В корпусе также достаточно места для установки двух 3,5-дюймовых дисков HDD или максимум четырех 2,5-дюймовых дисков SSD.Корпус Cougar Turret доступен для предварительного заказа за £ 66,95.