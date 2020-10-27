Creative Outlier Air Sports V2 представлены официально

В последнее время все больше пользователей стали обращать своё внимание на беспроводные наушники, так как это отличная возможность использовать комфортно устройство, слушать музыку и при этом заниматься своими делами или, например, заниматься спортом без страха зацепиться шнуром за что-либо. Теперь в продажу поступит модель наушников Creative Outlier Air Sports V2, которая шикарно справляется с поставленными задачами и при этом не требует от пользователя больших вложений. Более того, эти наушники работают 34 часа в режиме автономной работы — это просто шикарно для тех, кто хочет долго пользоваться устройством и не думать о том, что каждый вечер нужно ставить наушники на зарядку. Стоимость для рынка России пока что не названа.