Creative Sound BlasterX G6 для любителей звука

В сети появились данные о новой звуковой карте Creative Sound BlasterX G6, которая подходит не только для ПК, но и для консолей. Корпус выполнен в классическом для компании стиле с компактными размерами и подсветкой регулировки громкости и логотипа на корпусе. Есть разъемы для подключения наушников и микрофона, масса переключателей и возможность без программ и перехода в меню настроек сделать тише или громче. Естественно, главной фишкой продукта является воспроизведение музыки в качестве 32 бит/384 кГц в форматах PCM и DSD-over-PCI. Новинка сильно повышает качество звука в наушниках, хотя и сама гарнитура должна быть на приличном уровне. Играть с такой картой в затычках за 100 рублей нет смысла, это гаджет для владельцев достойных моделей наушников, которые хотят еще лучшего качества.