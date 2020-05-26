Creative Sound BlasterX G6 получила прошивку с функцией GameVoice Mix

Creative Technology объявляет о выпуске новой прошивки для своей внешней звуковой карты Sound BlasterX G6, делающей её идеальной для игр на консолях. С новой функцией GameVoice Mix управлять звучанием и балансом игрового звука/чата стало ещё удобнее.

Sound BlasterX G6 была выпущена в 2018 году и была высоко оценена во множестве обзоров и тестов, а также получила множество наград, например, за инновации в области гейминга на CES 2019. Функционал регулировки баланса громкости между звуком игры и чата набирает популярность, поэтому Creative добавили технологию GameVoice Mix в Sound BlasterX G6. Пользователи могут быстро и без проблем настроить громкость чата и игрового процесса одним поворотом колеса без необходимости выходить из игры.

Sound BlasterX G6 доступна в России по цене 14990 рублей.
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