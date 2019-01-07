Creative показала наушники SXFI AIR

Компания Creative официально представила новые наушники SXFI AIR, которые могут похвастаться классным 7.1-канальным Super X-Fi звучанием. Это действительно качественный продукт, который может вывести звук на новый уровень и обеспечит вас отличным позиционированием. Стоит отметить, что слушать в таких наушниках нужно исключительно качественную музыку — загруженные из Вконтакте треки не подходят, вы просто не прочувствуете всю красоту и невероятность происходящего. Стоимость данных наушников составляет 160 долларов, этого предостаточно, чтобы получать удовольствие от звучания и не думать о том, что твой кошелек только что разорили. Будем следить за новостями и сообщим вам о том, когда данное устройство попадет на просторы нашей страны уже в продажу.