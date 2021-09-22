Creative представила игровой саундбар с технологией Super X-Fi

Creative Technology объявила о выпуске игрового саундбара Sound Blaster Katana V2, преемника оригинальной Sound BlasterX Katana.

Sound Blaster Katana V2 получила лучшие аудиотехнологии компании Creative. Благодаря 5.1-канальному воспроизведению фильмы и игры будут звучать по-новому. Саундбар сохранил конструкцию с тройным усилением своего предшественника, где каждый из 5 драйверов управляется индивидуально многоядерном DSP-контроллером Creative. Новые твитеры с тканевым куполом обеспечивают более чистые высокие частоты и более глубокие басы.

Саундбар оснащен технологией Super X-Fi Headphone Holography, многократно отмеченная наградами технология, воссоздающая звуковую сцену высококлассной системы с несколькими динамиками в наушниках. С SXFI BATTLE Mode, звуковым режимом, специально разработанным для игр, вы получаете преимущество шутерах и будет слышать приближение противника. Также есть Scout Mode, знакомая функция Sound Blaster, которая фокусируется на обнаружении звука, чтобы противники были услышаны до того, как они будут замечены движущимися по экрану. Благодаря встроенному декодеру Dolby Audio пользователи могут наслаждаться кинематографическими впечатлениями не только во время игр, но и во время просмотра фильмов на потоковых платформах, таких как Netflix и многих других.

Sound Blaster Katana V2 можно настроить так, чтобы он звучал и выглядел как угодно. При подключении к приложению Creative (как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств) пользователи могут выбирать различные настройки эквалайзера и настраивать звук с помощью пакета Acoustic Engine. Кроме того, обновленная световая полоса RGB предлагает выбор различных режимов освещения для 16,8 миллионов цветов, которые интуитивно реагируют на воспроизводимый контент. Эти настройки можно сохранить как индивидуальные профили в приложении или с помощью программируемых кнопок на пульте дистанционного управления.

Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 полностью укомплектован множеством вариантов подключения, с HDMI ARC и оптическими портами, беспроводным Bluetooth 5.0, портом USB-C для поддержки звука USB, входом AUX и выходом SXFI 3,5 мм для сертифицированных продуктов Super X-Fi. Он совместим как с настольными компьютерами, так и с консолями, включая ПК, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X и S, Xbox One и Nintendo Switch.

Sound Blaster Katana V2 будет доступен в России осенью по цене 29990 руб.