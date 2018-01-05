Creative выпускает Zen-Inspired Creative Pebble

Creative Technology Ltd объявила о выпуске Creative Pebble. Они имеют округленный глянцевый дизайн который, вдохновляет элементы архитектуры и дизайна Дзэн и прекрасно выглядящий в современных домах и офисах.Благодаря 45-градусному настраиваемому мощному динамику, который работает с пассивными радиаторами на задней панели, Pebble обеспечивает отличный опыт прослушивания, который удивляет своей степенью детализации, погружения и глубины для динамика его размеров.Сделанный для бесперебойной работы с ПК или ноутбуком, Pebble питается от одного USB-кабеля без использования адаптера питания.Creative Pebble теперь доступен на сайте Creative.com по цене USD24.99.