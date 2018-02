Компания Creative выпустила беспроводной динамик Metallix Plus с защитой от влаги. Новинка Metallix Plus оснащена двумя 1,7-дюймовыми динамиками, пассивным излучателем и кнопками управления. Для подключения к источнику сигнала служит беспроводное соединение Bluetooth 4.2. Габариты аппарата Metallix Plus составляют: 170* 47 * 54 мм и весит примерно 385 грамм. Также сообщается, что динамик Metallix Plus уже доступен для заказа по цене 50 долларов США.