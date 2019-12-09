Creative выпустила внешнюю звуковую карту Sound Blaster G3

Звуковая карта относится к линейке Sound Blaster. Он напрямую совместим с PS4 и Nintendo Switch, а также с ПК и MAC. Карта имеет 24 бита на 100 dB DNR и способна воспроизводить звук студийного качества до 300 Ом.

Sound Blaster G3 может обрабатывать 7.1 канальный аудиовход и обеспечить объемный звук вместе с легендарным Sound Blaster Acoustic Engine. Элементы управления аудиосистемой удобно расположены на боковой панели G3. Питание на устройство подается через USB-C. Creative добавлен адаптер USB-A для тех, у кого нет подключения к USB-C.

Функция GameVoice Mix позволит насладиться игровым процессом, так как устройство передает всевозможные звуки, а также связь в игре находиться на высочайшем уровне. Приложение Sound Blaster Command доступно на Android и iOS. Приложение соединяет мобильные телефоны с G3 через Bluetooth для легкого доступа к громкости, настройкам микрофона и настройкам эквалайзера.