Cubot KingKong 5 Pro получил аккумулятор на 8000 мАч

Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Kingkong 5 Pro, которая появится в продаже 19 марта. Новинку оснастили батареей ёмкостью 8000 мАч, стереодинамиками, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также американским военным стандартом MIL-STD-810G (смартфону не страшны падения с 1,5 м), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 48 Мп, селфи-камерой на 25 Мп, а также предустановленной операционной системой Android 11.