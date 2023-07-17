Cubot KingKong Star получил батарею на 10600 мАч

Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью KingKong Star, которая появится в продаже 7 августа. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей, 1,09-дюймовым дополнительным экраном, тройной основной камерой с главным модулем на 100 Мп и камерой ночного видения разрешением 24 Мп, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.1, дактилоскопом, модулем NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K, батареей ёмкостью 10600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной операционной системой Android 13.

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