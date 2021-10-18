Цветная электронная книга TopJoy Butterfly DES

Команда разработчиков TopJoy выпустила уникальную цветную электронную книгу TopJoy Butterfly DES. Электронная книга оснащена полноцветным экраном DES и регулируемой передней лампой для чтения, а также поддерживает подключение через Bluetooth и Wi-Fi и работает под управлением операционной системы Android 11.

TopJoy Butterfly - это полнофункциональная сверхпортативная цветная программа для чтения электронных книг с диагональю экрана 6 и 7,8 дюйма. TopJoy Butterfly, оснащенный полноцветным экраном DES, обеспечивает разрешение 300 пикселей на дюйм для черно-белого контента и беспрецедентные 150 пикселей на дюйм для цветного изображения. TopJoy Butterfly, работающий под управлением операционной системы Android 11, представляет собой универсальную панель для чтения для различных форматов файлов и популярных приложений для чтения, которые упрощают чтение. В комплекте со стилусом с ластиком, 7,8-дюймовая электронная книга TopJoy Butterfly дает вам возможность читать, делать наброски и делать заметки, одновременно улучшая качество чтения и письма в полноцветной бумаге. Портативный, легкий и компактный, это ЛУЧШИЙ блокнот для повседневного использования.