Цветная электронная книга TopJoy Butterfly DES

Команда разработчиков TopJoy выпустила уникальную цветную электронную книгу TopJoy Butterfly DES. Электронная книга оснащена полноцветным экраном DES и регулируемой передней лампой для чтения, а также поддерживает подключение через Bluetooth и Wi-Fi и работает под управлением операционной системы Android 11.

TopJoy Butterfly - это полнофункциональная сверхпортативная цветная программа для чтения электронных книг с диагональю экрана 6 и 7,8 дюйма. TopJoy Butterfly, оснащенный полноцветным экраном DES, обеспечивает разрешение 300 пикселей на дюйм для черно-белого контента и беспрецедентные 150 пикселей на дюйм для цветного изображения. TopJoy Butterfly, работающий под управлением операционной системы Android 11, представляет собой универсальную панель для чтения для различных форматов файлов и популярных приложений для чтения, которые упрощают чтение. В комплекте со стилусом с ластиком, 7,8-дюймовая электронная книга TopJoy Butterfly дает вам возможность читать, делать наброски и делать заметки, одновременно улучшая качество чтения и письма в полноцветной бумаге. Портативный, легкий и компактный, это ЛУЧШИЙ блокнот для повседневного использования.

Комментарии и отзывы TopJoy Butterfly DES
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 выйдет в Европе в сентябре…
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 выйдет в Европе в сентябреСетевые инсайдеры сообщают о том, что представленный несколько дней назад в Китае планшет Mi Pad 5 выйдет…
Анонс планшета Motorola Moto Tab G20…
Анонс планшета Motorola Moto Tab G20Сегодня компания Motorola анонсировала свой Android-планшет Moto Tab G20 . Устройство оснащено 8-дюймовым…
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 уже можно заказать в Белоруссии…
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 уже можно заказать в БелоруссииВ Белоруссии начали принимать предварительные заказы на глобальную версию планшета Xiaomi Mi Pad 5, котор…
Официально: Xiaomi Mi Pad 5 получит поддержку стилуса…
Официально: Xiaomi Mi Pad 5 получит поддержку стилусаКомпания Xiaomi опубликовала очередной тизер планшета Xiaomi Mi Pad 5, подтверждающий наличие одной важно…
Планшет Realme Pad получит аккумулятор на 7100 мАч…
Планшет Realme Pad получит аккумулятор на 7100 мАчСетевые источники поделились подробностями о планшете Realme Pad, который еще не был представлен официаль…
Электронные книги от Kobo…
Электронные книги от KoboКомпания Kobo анонсировала пару новых электронных книг: Kobo Sage за 260 долларов , новое топовое устройс…
Планшет iPad mini 6 засветился на фото…
Планшет iPad mini 6 засветился на фотоВ сети появились новые изображения планшета iPad mini 6, который еще не был представлен официально. Судя …
Xiaomi Mi Pad 5 официально представлен…
Xiaomi Mi Pad 5 официально представленПосле трехлетнего ожидания Xiaomi наконец-то запустила серию планшетов Mi Pad 5 в Китае. Новая серия вклю…
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor