DIGMA Linx Pay 4G получил модуль бесконтактных платежей NFC

DIGMA объявляет о выпуске Linx Pay 4G – первого смартфона в ассортименте DIGMA, где реализована технология бесконтактных платежей. В новинке присутствует двойная камера, сканер отпечатков пальцев и чистая версия Android 8.1 (Go Edition). DIGMA Linx Pay 4G оснащён модулем NFC, что позволяет оплачивать покупки с помощью платёжной системы Google Pay, не используя при этом банковские карты или наличные средства. Для этого достаточно поднести смартфон к терминалу. За безопасность личных данных отвечает расположенный на задней стороне сканер отпечатков пальцев.

DIGMA Linx Pay 4G основан на 64-х битной платформе MediaTek MTK6739 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 на частоте 1.3 ГГц. Для эффективной работы с графикой установлен чип PowerVR GE8100 от Imagination Technologies с поддержкой Full HD.