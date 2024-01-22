DIGMA PRO представила линейку телевизоров QLED+

Сегодня бренд электроники DIGMA PRO официально представил свою первую серию телевизоров с разрешением 4К и частотой обновления в 120 Гц, которые при этом поддерживают голосовое управление Farfield и поставляются в эксклюзивном дизайне от европейских специалистов. Стоит отметить, что в продажу на текущий момент отправилось три модели телевизоров с QLED+-дисплеями — с диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Кроме того, у бренда есть ещё и две модели LED-телевизоров с диагональю 43 и 55 дюймов. Благодаря использованию передовой матрицы QLED+ телевизоры нового поколения смогут похвастаться более контрастным изображением, улучшенной цветопередачей, насыщенной цветовой палитрой и высокой яркостью.

Кроме того, что немаловажно, у этих телевизоров есть поддержка частоты обновления в 120 Гц — для геймеров это действительно важный момент, особенно если вы предпочитаете соревновательные шутеры. Впрочем, в других сценариях плавность картинки тоже заслуживает отдельной похвалы — даже листать интерфейс приятнее. Есть и поддержка технологии Dolby Atmos для формирования объёмного звука, плюс все модели новой линейки оснащены двумя динамиками мощностью от 20 до 24 Вт, чего вполне хватит для небольшого помещения. Идеальное решение для просмотра фильмов и сериалов, запуска видеоигр и потребления любого иного контента. При желании можно и просто музыку послушать, так как качество звука будет вполне адекватным. И, конечно, новинки будут более или менее доступными в плане цены.