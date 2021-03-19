Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 5 990 рублей.
DIGMA Plane 1584S обзор
КомплектацияУпакован в коробку из эко-картона со схематичным изображением основных особенностей. Комплект включает блок питания, USB-кабель и различную документацию.
Внешний видЗадняя крышка с текстурным рисунком, напоминающим ткань. Это покрытие обеспечивает хорошее сцепление при эксплуатации в руках, а также скрывает возможные царапины и следы пальцев.
В нижней части расположены парные решетки динамиков. Они не перекрываются при обычном хвате.
Сверху съемная крышка, скрывающая слоты под карту памяти и SIM-карту. В закрытом состоянии она защищает от попадания пыли.
В центре объектив основной камеры. Также DIGMA Plane 1584S располагает и фронтальной камерой. Могут быть полезны для удаленки.
На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо.
Рамки вокруг экрана характерной ширины. Они сопоставимы с шириной пальцев.
Зарядка осуществляется через microUSB. Соответствующий кабель и адаптер питания идут в комплекте.
ЭкранНа борту 10.1 дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Увеличенная диагональ позволяет с комфортом смотреть фильмы и ролики со стриминговых сервисов. Также использовали его для чтения ленты социальных сетей и выполнения типовых сценариев.
НачинкаРаботает DIGMA Plane 1584S на базе платформы Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой 1.3ГГц. Только 1 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделено 8 Гбайт и реализована поддержка накопителей до 128 Гбайт. Поддерживает Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.1 для периферии. Есть слот для SIM-карты с 3G-сетями для доступа в сети.