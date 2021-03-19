Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет

В центре внимания 10-дюймовый недорогой планшет DIGMA Plane 1584S, располагающий 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Оснащен слотом под SIM-карту, обеспечивая свободный доступ в сеть без привязки к точке доступа Wi-Fi в помещении.

DIGMA Plane 1584S обзор

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 5 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из эко-картона со схематичным изображением основных особенностей. Комплект включает блок питания, USB-кабель и различную документацию.

Внешний вид

Задняя крышка с текстурным рисунком, напоминающим ткань. Это покрытие обеспечивает хорошее сцепление при эксплуатации в руках, а также скрывает возможные царапины и следы пальцев.

В нижней части расположены парные решетки динамиков. Они не перекрываются при обычном хвате.

Сверху съемная крышка, скрывающая слоты под карту памяти и SIM-карту. В закрытом состоянии она защищает от попадания пыли.

В центре объектив основной камеры. Также DIGMA Plane 1584S располагает и фронтальной камерой. Могут быть полезны для удаленки.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо.

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Они сопоставимы с шириной пальцев.

Зарядка осуществляется через microUSB. Соответствующий кабель и адаптер питания идут в комплекте.

Экран

На борту 10.1 дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Увеличенная диагональ позволяет с комфортом смотреть фильмы и ролики со стриминговых сервисов. Также использовали его для чтения ленты социальных сетей и выполнения типовых сценариев.

Начинка

Работает DIGMA Plane 1584S на базе платформы Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой 1.3ГГц. Только 1 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделено 8 Гбайт и реализована поддержка накопителей до 128 Гбайт. Поддерживает Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.1 для периферии. Есть слот для SIM-карты с 3G-сетями для доступа в сети.

Аккумулятор

Софт

Итоги по DIGMA Plane 1584S

Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 5000 мАч. Она дает около 7 часов работы с максимальной яркостью экрана. На восстановление уходит 4 часа. Общий график разрядки равномерный.На момент теста планшет работал на базе операционной системы Android 8.1. Обновления до старших версий он не получал. Проблем с работой распространённых программ замечено не было. Рекламного софта и посторонних включений замечено не было.DIGMA Plane 1584S – 10-дюймовый планшет с базовыми возможностями. Можно использовать в качестве детского для простых игр и развивающих приложений, в виде мультимедийной панели для доступа к стриминговыми сервисам или как недорогое решение для удаленки. Его минусы обусловлены невысокой стоимостью, среди них отметим малый объем памяти и версию операционной системы.