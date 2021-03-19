Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет

В центре внимания 10-дюймовый недорогой планшет DIGMA Plane 1584S, располагающий 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Оснащен слотом под SIM-карту, обеспечивая свободный доступ в сеть без привязки к точке доступа Wi-Fi в помещении.

DIGMA Plane 1584S

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 5 990 рублей.

DIGMA Plane 1584S обзор

Комплектация

Упакован в коробку из эко-картона со схематичным изображением основных особенностей. Комплект включает блок питания, USB-кабель и различную документацию.

DIGMA Plane 1584S

Внешний вид

Задняя крышка с текстурным рисунком, напоминающим ткань. Это покрытие обеспечивает хорошее сцепление при эксплуатации в руках, а также скрывает возможные царапины и следы пальцев.

DIGMA Plane 1584S

В нижней части расположены парные решетки динамиков. Они не перекрываются при обычном хвате.

DIGMA Plane 1584S

Сверху съемная крышка, скрывающая слоты под карту памяти и SIM-карту. В закрытом состоянии она защищает от попадания пыли.

DIGMA Plane 1584S

В центре объектив основной камеры. Также DIGMA Plane 1584S располагает и фронтальной камерой. Могут быть полезны для удаленки.

DIGMA Plane 1584S

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо.

DIGMA Plane 1584S

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Они сопоставимы с шириной пальцев.

DIGMA Plane 1584S

Зарядка осуществляется через microUSB. Соответствующий кабель и адаптер питания идут в комплекте.

DIGMA Plane 1584S

Экран

На борту 10.1 дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Увеличенная диагональ позволяет с комфортом смотреть фильмы и ролики со стриминговых сервисов. Также использовали его для чтения ленты социальных сетей и выполнения типовых сценариев.

DIGMA Plane 1584S

Начинка

Работает DIGMA Plane 1584S на базе платформы Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой 1.3ГГц. Только 1 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделено 8 Гбайт и реализована поддержка накопителей до 128 Гбайт. Поддерживает Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.1 для периферии. Есть слот для SIM-карты с 3G-сетями для доступа в сети.

DIGMA Plane 1584S

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 5000 мАч. Она дает около 7 часов работы с максимальной яркостью экрана. На восстановление уходит 4 часа. Общий график разрядки равномерный.

Софт

На момент теста планшет работал на базе операционной системы Android 8.1. Обновления до старших версий он не получал. Проблем с работой распространённых программ замечено не было. Рекламного софта и посторонних включений замечено не было.

Итоги по DIGMA Plane 1584S

DIGMA Plane 1584S – 10-дюймовый планшет с базовыми возможностями. Можно использовать в качестве детского для простых игр и развивающих приложений, в виде мультимедийной панели для доступа к стриминговыми сервисам или как недорогое решение для удаленки. Его минусы обусловлены невысокой стоимостью, среди них отметим малый объем памяти и версию операционной системы.
Комментарии и отзывы DIGMA Plane 1584S
Обзоры:
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Новости:
Планшет iPad Pro 5 получит mini-LED дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о топовом планшете Apple iPad Pro 5, который еще не был предст...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144 Гц-дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском планшете Xiaomi Mi Pad 5, выход которого ожидает...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерах

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями планшета iPad mini 6, анонс которого ожидается у...
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 кл...
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клДалеко не каждая игровая клавиатура может похвастать дополнительным набором клавиш для распределения макр...
Inspector представила два видеорегистрат...
Inspector представила два видеорегистратInspector представила два видеорегистратора Murena и Viva. Обе модели оснащены современными функциями и в...
Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами I...
Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами IКомпания LG официально объявила, что линейка легких ноутбуков Gram поступит в продажу в Китае в феврале 2...
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на ренд...
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на рендПрофильный ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z...
Oppo A15s запущен в Индии в конфигурации...
Oppo A15s запущен в Индии в конфигурацииСмартфон Oppo A15s был выпущен в Индии в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ, дополняя модель с 4 ГБ + 64 ГБ, кото...
Представлены объективы Viltrox AF 24MM F...
Представлены объективы Viltrox AF 24MM FКомпания Viltrox пополнила ассортимент автофокусных объективов моделями AF 24MM F1.8 FE, AF 35MM F1.8 FE ...
OPPO Reno 10x Zoom получил Android 11...
OPPO Reno 10x Zoom получил Android 11В конце января OPPO начала набор бета-тестеров ColorOS 11 на основе операционной системы Android 11 для O...
Realme Narzo 20 второй телефон компании ...
Realme Narzo 20 второй телефон компании Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 год...
Samsung Galaxy Fit2 запущен в Китае...
Samsung Galaxy Fit2 запущен в КитаеКомпания Samsung представила фитнес-трекер Galaxy Fit2 в Китае. ...
Скриншоты Android 12 демонстрируют перер...
Скриншоты Android 12 демонстрируют перерGoogle работает над новой версией мобильной операционной системы Android, которая будет выпущена осенью э...
Изображения смартфона ZTE A7030 просочил...
Изображения смартфона ZTE A7030 просочилКомпания ZTE готовит к выпуску новое устройство - ZTE A7030. Изображения этого нового телефона просочилис...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжае...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжаеОфициально представлен новый C SEED M1 — это огромный 165-дюймовый складной телевизор с технологией Micro...
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor