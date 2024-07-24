DIGMA представила новый игровой монитор 34A711Q

Сегодня бренд DIGMA, производитель электроники высокого класса, расширил линейку геймерских мониторов серии Overdrive свежей моделью под названием 34A711Q, которая предоставляет потенциальным покупателям приличный набор внушительных характеристик. Например, новинка поставляется с VA-матрицей с разрешением 3440х1440 пикселей с диагональю в 34 дюйма, чего предостаточно как для работы, так и для развлечений в области видеоигр (безусловно, модель создавали для последнего, но никто не мешает на этом решении работать с документами или монтировать видео). Кроме того, монитор может похвастаться изогнутым корпусом, что выделяет его на фоне скучных конкурентов, ведь изогнутая форма дисплея позволяет охватывать больше контента глазами и при этом меньше уставать в процессе.

Примечательно, что данный монитор поставляется с антибликовым покрытием, так что играть на нём гораздо комфортнее даже при очень ярком освещении, плюс яркость монитора составляет 300 км/м2, так что проблем точно не возникнет. Из приятных фишек стоит отметить наличие фильтра Low Blue Light, который существенно снижает воздействие синего цвета на глаза пользователя, что крайне полезно при длительных игровых или рабочих сессиях. И, конечно, 165 Гц с временем отклика в 1 мс тоже дают о себе знать — это крайне приятный в плане характеристик и дизайна монитор, который при своей стоимости просто не имеет ни одного недостатка, на который стоило бы обратить своё внимание.
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