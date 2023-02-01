DIGMA представила сразу два продвинутых монитора

Сегодня компания DIGMA, которая является международным производителем различных видом электроники, официально пополнила свой арсенал двумя мониторами с диагональю 27 дюймов и разрешением 4К. Речь идёт о модели MONG2740, которая является настоящей мечтой для киберспортсменов и просто геймеров, а также о мониторе DM-MONB2709, который создавали специально для работы с графикой, фотографиями, видео и всем в таком духе. Стоит сказать, что производитель в этом направлении потрудился довольно хорошо — новые мониторы может похвастаться настоящим 4К-разрешением 3840 на 2160 точек), что не может не радовать, качественной матрицей и достойной сборкой. Для монитора обычно этих преимуществ более чем достаточно, но бренд пошёл дальше.

Компания решила, что новые мониторы должны обладать высоким разрешением и минимальными рамками вокруг дисплея, чтобы пользователь в процессе работы или поглощения контента получал максимум положительных эмоций от процесса и погружался в процесс на полную. Кроме того, эти мониторы оборудованы IPS-матрицей, которая может похвастаться не только внушительной цветопередачей, но и широкими углами обзора — до 178 градусов. За счёт этого можно смотреть фильмы на мониторе в большой компании или использовать конфигурацию из нескольких мониторов, наслаждаясь качественной картинкой на постоянной основе. И, конечно, производитель гарантирует адекватную цену новых гаджетов, что тоже является отличной новостью.
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