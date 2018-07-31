DJI Mavic 2 выйдет в двух версиях

В сети появилась информация про два новых типа дронов Mavic 2. Ранее уже обсуждали новость о том, что компания DJI выпустит в продажу два варианта своего нового устройства, но то были лишь слухи, а теперь есть настоящие фотографии будущих проектов. Вероятно, обычная Zoom версия будет предназначена для тех, кто хочет снимать удаленные объекты, либо же это будет обычная стандартная версия. Модель с приставкой Pro пока что вызывает массу вопросов, так как камера там довольно интересная и нестандартная, выглядит как-то странно. Новинка пока что выглядит интересно из-за дизайна самого модуля камеры, но, вероятно, там будут и какие-то дополнительные функции для тех, кто понимает в чем суть профессиональных устройств. Стоимость новинок тоже остается в секрете, так что ждем официального анонса.