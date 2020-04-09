DJI Mavic Air 2 попал на фото

Какое-то время назад на просторах интернета активно обсуждали тот факт, что компания DJI планирует выпустить в продажу новый квадрокоптер DJI Mavic Air 2. Это довольно интересно, ведь первая версия пользовалась каким-то невероятным спросом, привлекая к себе внимание аудитории фанатов со всего мира. Устройство при вполне адекватной цене выглядит очень современно и обладает большим запасом хода, благодаря чему вы можете совершенно спокойно снимать красивые виды или просто летать в округе, наблюдая за чем-то с высоты птичьего полета. В этом плане DJI очень круто делает свои устройства и если вы хотите получить нечто очень классное, то стоит подождать, пока DJI Mavic Air 2 официально представят общественности. Тогда можно будет говорить о покупке.