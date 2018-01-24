DJI Mavic Air официально представили

Официально представлен дрон DJI Mavic Air, который должен понравится всем тем, кто любит летать и снимать крутые видео. Данный дрон получился очень и очень компактным, собственно из-за этого его так и продвигают - это компактное решение, которое вы можете бросить рюкзак, пойти на природу и полетать над горами и водоемами. Конечно, не обошлось без разных тише вроде съемки видео в 4К, это тренд и компания решила пойти на этот шаг, плюс есть разные цвета корпуса и все в таком духе. Вариантов использования устройства масса - вы можете просто летать, можете снимать видео, можете гоняться с друзьями и так далее. За свои 799 долларов это весьма крутое и продвинутое устройство, которое вас точно порадует. Теперь осталось посмотреть на цены для России и тогда можно будет говорить о вариантах приобретения.