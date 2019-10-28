DJI Mavic Mini попал на снимки

Какое-то время назад на просторах интернета ходили слухи о том, что компания DJI, которую мы все знаем по ее устройствам самого разного плана, готовит к релизу свой новый дрон DJI Mavic Mini. Теперь же продукт отправился в сеть, так как его слил один весьма авторитетный источник. По данным инсайдера, у дрона DJI Mavic Mini будет бонус в виде компактного корпуса и вы сможете брать устройство в любые путешествия по миру или просто на прогулку в парк. При этом устройство долго летает на одном заряде, может похвастаться достаточно приличным качеством видеосъемки и прочими мелкими плюсами, которых нет у потенциальных конкурентов. Ждем анонса и тогда можно будет узнать цену продукта, чтобы обсудить его преимущества и потенциальные недостатки.