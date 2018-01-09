DJI Osmo Mobile 2 стоит 130 долларов

Официально анонсировали DJI Osmo Mobile 2 и этот стабилизатор стал намного интереснее своего предшественника. Начнем с того, что стоимость стабилизатора составляет всего 130 долларов, тогда как первая версия стоила 300 баксов. Громадная экономия уже радует, а разработчики так же поработали над автономностью гаджета и теперь на одно заряде он может работать до 15 часов, что в три раза больше предыдущей модели. И, теперь вы можете зарядить свой смартфон от DJI Osmo Mobile 2, если у того разрядилась батарея, что тоже весьма и весьма круто - теперь можно будет намного дольше снимать видео или пестри трансляции. Старт продаж намечен на 23 января, так что отложите нужную сумму денег на этот гаджет - он будет весьма привлекательным в вашем арсенале. Да и за такие деньги не купить его было бы просто странным решением.